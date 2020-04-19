الإتحاد الأوروبي يقدم مساعدات بقيمة 10 ملايين يورو لإحياء مستنقعات هامون

طهران / 17 ابریل / ارنا - قال رئیس السلطة القضائیة "حجة الاسلام سید ابراهیم رئیسی" فی رسالة بعثها الی القائد العام للجیش الایرانی "اللواء سید عبد الرحیم موسوی" بمناسبة الیوم الوطنی للجیش، ان هذه القوة اظهرت فی جمیع الفترات التاریخیة الحساسة للبلاد بانها تقف الی جانب الشعب.