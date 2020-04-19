رئيس كتلة "ارادة" في البرلمان العراقي: نرفض أي نوع من انواع الحصار وعلى أي شعب بالاخص الشعب الايراني

وقال عرب في حوار خاص مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" في بغداد، : ان "االحصار عندما يفرض يفرض على الشعوب ولا يفرض على الانظمة، والشعب العراقي عانى سابقا من ظلم الحصار وجوره، وكان الشعب هو من يدفع ثمن الحصار الجائر".

وأضاف، ان "موضوع الحصار بحد ذاته وعلى أي شعب هو خطر كبير ومرفوض اساسا، فكيف اذا كان هذا الحصار المفروض اليوم هو حصار على شعب مسلم وشعب له حضارة وتاريخ وله مقومات كبيرة؟!"، مشددا القول "نحن كشعوب اسلامية نرفض أي نوع من انواع الحصار وعلى أي شعب من شعوب العالم وبالاخص الشعب الايراني".

وأشار رئيس كتلة "ارادة" في البرلمان العراقي ، الى انه "اليوم وفي ظل هذه الظروف التي يشهدها العالم وبالاخص الشعب الايراني في مواجهة فيروس كورونا الاجدر بنا ان ندعو الى فتح افاق التعاون ومد يد العون لكل ما تحتاجه الشعوب التي تواجه هذا الوباء".

وتابع: "هذه الظروف الحرجة تشكل فرصة في ان يتحرك الجميع نحو افاق انسانية، فالشعوب والحكومات التي تدعي الانسانية اليوم عليها اثبات ذلك من خلال وضع جميع الامور جانبا وان تتجه الى مد يد العون للشعب الايراني للقضاء على ازمة كورونا الموجودة في ايران.

ولفت الى انه "على الجميع ان يعي ان الخلافات السياسية ليست معناها قتل شعب، فالخلافات السياسية يجب ان تتنحى جانبا امام ازمة وباء عالمية، وعلى كل شعوب العالم اليوم ان تتحد وتساعد بعضها للخروج من هذه الازمة، مؤكدا ان "الصراعات السياسية وصراعات الحكومات يجب ان تتنحى الان ونمضي كشعوب انسانية في سبيل مواجهة هذا الخطر وهذا الوباء القاتل الذي يهدد جميع سكان الكرة الارضية".

وختم عرب بالقول "كنت اتمنى على الدول الغربية ان تعي حجم الخطر الموجود على الشعوب هذه سواء كانت شعوب اسلامية او غير اسلامية فنحن نتحدث عن الانسانية، فاذا كانوا فعلا شعوبا وحكومات ديمقراطية.. عليهم ان يعوا اننا اليوم في وسط ازمة انسانية حقيقية والشعب الايراني يستحق ان نقف معه بشكل كبير".

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