الحصار الامريكي ضد ايران تجاوز كل الأعراف والقيم الإنسانية

وقال الآلوسي في تصريح خاص لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" في بغداد، : "لقد تجاوز حكام امريكا كل الأعراف والقيم الإنسانية بحصارهم الظالم على الشعب الإيراني رغم الحالة الإنسانية الإستثنائية التي يعيشها وكل شعوب العالم".

وأضاف، ان "استمرار هذا الحصار الظالم اسقط قناع حكام أمريكا وكشف كل الدجل وأكذوبة حرصهم على حقوق الإنسان وتبشيرهم بالحرية الزائفة".

ووصف رئيس مجلس علماء الرباط المحمدي الحصار على الشعب الايراني بالفعل الاجرامي المدان، مطالبا الامم المتحدة وحكومات العالم بايقافه، قائلا "نطالب الأمم المتحدة وحكومات العالم أن توقف هذا الفعل الإجرامي المدان".

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