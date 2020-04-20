الدول بعد كورونا لن تلتزم بالقوانين الدولية

وفي حديث مع وكالة ارنا اليوم الاثنين ، اعتبر علي أكبر فرازي ، أن انتشار كورونا، بعد ان تحول الى وباء، ترك آثارا مختلفة على المجتمعات، يجري الان تقييمها من قبل الخبراء ، مؤكدا ان الازمة تركت آثارها بشكل واضح على القطاعات الصحية والنفسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وحول مدى الانفتاح في تنمية العلاقات الاقليمية بعد فترة كورونا قال فرازي : مع أن موضوع التعاون الاقليمي حظي بالاهتمام طوال الأربعين عاما الماضية لكنه بقي على مستوى الخطاب فقط ، فمنظمة اكو للتعاون الاقتصادي الاقليمي بقيت تجتر برامج متكررة وكذلك الأمر بالنسبة لاتحاد دول جنوب شرق آسيا (آسان).

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