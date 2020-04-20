آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

طهران / 19 نيسان / ابريل /ارنا- دعا محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي، مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لوضع السياسة جانبا والعمل بمسؤوليتها المهنية تماما، لافتا الى ان التاريخ سيحكم حول اعمالنا وسوف لن يكون هذا الحكم بالبساطة التي نتصورها.