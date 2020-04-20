القوات الامريكية حالت دون حركة الدوريات الايرانية

واضاف موسوي في مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين ، اننا نعتبر أن وجود القوات الاجنبية وخاصة الامريكية يخلق التوتر وعدم الاستقرار ، كما ان وجود هذه القوات غير مشروع وغير قانوني، فهذه منطقتنا وينبغي ان تتحرك فيها دورياتنا العسكرية دون اية عراقيل .

واشار المتحدث باسم الخارجية الى ان وجود القوات الامريكية عرقل عمل دورياتنا المسلحة الأمر الذي دعا قواتنا الى التصرف ، موضحا ان وجود إيران في هذه المنطقة يمتد لآلاف السنين وتقوم هي ودول المنطقة وخاصة عمان بتأمين أمنها .

واكد موسوي ان ايران ترفض و جود القوات الأجنبية في المنطقة وعلى هذه القوات ان تلتزم بضوابط المرور والملاحة كي لاتضطر قواتنا ان توجه لها التحذيرات.

وحول انتهاء الحظر التسليحي على إيران طبقا للاتفاق النووي ومحاولات امريكا منع ذلك ، قال موسوي : ان من المضحك أن الدولة المنتهكة للقوانين والخارجة من الاتفاق النووي تواصل خروقاتها وتحث الآخرين على انتهاك قرار مشروع صادر عن مجلس الأمن الدولي، موضحا ان امريكا تحاول من خلال هذه التصرفات حرف الراي العام العالمي عن الأرهاب الاقتصادي الذي تمارسه .

واكد موسوي عدم وجود اي مبرر لكي يقوم مجلس الأمن بتمديد ونقض قراره الذي ينص على رفع الحظر التسليحي عن إيران.

وحول آلية اينستكس المالية الأوروبية تجاه ايران قال المتحدث باسم الخارجية أن هذه الآلية هي مقدمة لتنفيذ التعهدات الأوروبية الواسعة تجاه إيران مؤكدا ان على اوروبا ان تفي بالتزاماتها بناء على ماتراه طهران، كما شدد على ضرورة حصول توازن بين حقوق ايران وواجباتها كي لاتتخذ طهران خطوات جديدة في خفض الالتزامات النووية.

كما نفى موسوي مزاعم المبعوث الخاص لحقوق الانسان بشان التمييز في اطلاق سراح السجناء وقال : ان السلطة القضائية درست ملفات السجناء ومنحت حتى مطلع ابريل الجاري اجازات لخمسة وتسعين الف سجين دون اي تمييز وتم تمديد معظم هذه الاجازات بسبب استمرار ازمة كورونا.

انتهى** 2344