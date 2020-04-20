ظريف يصل الى دمشق

وكان في استقباله مساعد وزير خارجية سوريا فيصل المقداد.

ومن المقرر ان يجري ظريف خلال هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا، محادثات مع الرئيس السوري بشار الاسد ووزير خارجيته وليد المعلم، لبحث العلاقات الثنائية واحدث المستجدات الاقليمية والتطورات السياسية والميدانية في سوريا.

وكان ظريف قد زار سوريا في اذار/مارس 2019 وبحث مع الرئيس بشار الاسد والمسؤولين العلاقات الثنائية.

كما زار وزير خارجية سوريا وليد المعلم ووزير الدفاع علي عبدالله ايوب ايران في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 للتباحث مع مسؤوليها.

انتهى*م م*