استشهاد فلسطيني على احد الحواجز بالضفة الغربية المحتلة

وزعم جيش الاحتلال ان قواته اطلقت النار على شاب فلسطيني بزعم تنفيذ عملية دهس وطعن على حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم.

وقال جيش الاحتلال انه اطلق النار على الشاب ابراهيم محمد ابراهيم حجاز هلسه "25عاما" ما ادى لاستشهاده فيما اصيب جندي بجروح وصفت بالمتوسطة، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأعلن ما يسمى "المتحدث باسم قوات حرس الحدود" أن القوات أطلقت النار على شاب فلسطيني قام بتنفيذ عملية طعن بالقرب من حاجز عسكري متاخم لمستوطنة "معاليه أدوميم"، حيث أصيب أحد العناصر بجروح وصفت بالمتوسطة، حيث أخضع للعلاج.

واحتجزت قوات الاحتلال الصهيوني جثمان الشاب الفلسطيني ومنعت الاقتراب منه.

انتهى** 1453**