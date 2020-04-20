وزیر التراث الثقافي : "سعدي" معلم الحیاة علی مدى تاريخنا الثقافي

واشار "مونسان" الی المراسم الثقافیة التی تقام سنویا بمشارکة حشد من الادباء والمثقفین في جوار مقبرة سعدي الشیرازي بمدینة شیراز (مرکز محافظة فارس – جنوب)، تخلیدا لذکری هذا الشاعر الایراني العریق؛ معربا عن اسفه لعدم امکانیة عقد هذه المراسم في هذا العام جراء الظروف الراهنة بسبب انتشار فیروس کورونا في البلاد.

واکد وزیر التراث الثقافي، عبر خطابه ان الاثار الخالدة التي خلفها الشاعر سعدي الشیرازي خیر دلیل علی حقیقة ان هذا الشاعر والادیب المقتدر بل العالم الجلیل کان له باع طویل في شتی المجالات العلمیة والاخلاقية والفلسفیة والعرفان والسیاسة والاجتماع.

ونوه في هذا السیاق الی دیوان "کلستان" للشاعر سعدي الشیرازي، مبینا انه اکثر الاثار الادبیة جمالیة التي تقدم للعالم صورة جمیلة من الحنان والسلوک الانسانیة السامیة.

کما اشار الی ابیات من دیوان "بوستان" الادبي الاخر للشاعر الایراني العظیم؛ واصفا الافکار السامیة والمتالقة التی تمیّز بها سعدي الشيرازي هي رمز شمولیة اثاره وتأسي الکثیر من کبار الساسة والادباء والعلماء علی صعید العالم بنهج هذا الشاعر القدیر.

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