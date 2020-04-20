روحاني: إيران مستعدة لنقل تجاربها الى أذربيجان في مكافحة فيروس كورونا

وفي إتصال هاتفي له اليوم الإثنين، مع نظيره الأذربيجاني الهام علييف، صرح روحاني، انه بفضل الإجراءات المتخذة، والتعاون الجيد الذي أبداه المواطنين وإمتثالهم للتوصيات الطبية والصحية، وجهود الأطقم العلاجية في البلاد، لحسن الحظ، تراجعت وتيرة إنتشار فيروس كورونا في إيران.

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