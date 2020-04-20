روحاني يعرب عن تعاطفه مع الشعب الايطالي بشان ازمة كورونا

وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي اليوم الاثنين قال الرئيس روحاني، ان ايران حققت انجازات جيدة في اطار شركاتها المعرفية في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ونحن على استعداد للتعاون مع بعض من خلال نقل خبراتنا في مجال السيطرة على هذا الفيروس.

واعتبر ان الدول غير قادرة على تجاوز هذه الازمة الصعبة لوحدها ومن دون مساعدة احداها الاخرى واضاف، اننا ومن خلال التعاون مع بعض والتشارك ونقل خبراتنا يمكننا السيطرة على هذا الفيروس.

واكد بان الحفاظ على ارواح البشر يعد اهم من اي شيء اخر وقال، ان الضغوط الاميركية في هذه الظروف الصعبة هي اكثر لاانسانية من اي وقت اخر وان استمراره يعد جريمة وحشية ضد شعب عظيم وامرا مناقضا لكل المبادئ الانسانية والقرارات الدولية.

واشار الرئيس روحاني الى ان الحظر الاميركي اللاقانوني مازال مستمرا ضد ايران في هذه الظروف الصعبة ولفت الى معارضة اميركا لمنح قرض من قبل صندوق النقد الدولي لايران واضاف، اننا نتوقع من الدول الاوروبية خاصة ايطاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه هذا الخرق للقرارات في هذه الظروف الصعبة.

يتبع ** 2342