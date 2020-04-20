رئيس الوزراء الايطالي يؤكد دور ايران البناء في ارساء السلام والاستقرار بالمنطقة ومكافحة الارهاب

وخلال اتصال هاتفي له اليوم الاثنين مع الرئيس الايراني حسن روحاني، اعرب كونتي عن تعاطفه مع الحكومة والشعب الايراني بشان تفشي فيروس كورونا وقال، اننا نتفهم مشاكلكم جيدا لاننا نواجه ذات المعضلة المشتركة ونرحب بتبادل الخبرات بين البلدين في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واكد رئيس الوزراء الايطالي على تطوير وتعميق العلاقات الثنائية واضاف، اننا مستعدون للتعاون مع ايران بشان الاتفاق النووي وتعزيز الآلية المالية (اينستكس) المطروحة من قبل الاتحاد الاوروبي (للتبادل التجاري مع ايران) وندعو للمشاركة الجادة من قبل الدول في هذا المجال كما نسعى لاتخاذ اجراءات مؤثرة ضمن الدول الاوروبية ودول مجموعة الـ 7 ومجموعة الـ 20 .

واكد كونتي الدور البناء لايران في ارساء السلام والاستقرار في المنطقة ومكافحة الارهاب وقال، انه ينبغي استثمار اي فرصة لحل وتسوية القضايا وتوفير الامن في المنطقة ونحن نؤكد دوما على دور ايران في هذا المجال.

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