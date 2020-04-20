٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٠ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83758593
٠ Persons

سمات

خلال اتصال هاتفي مع الرئيس روحاني..

رئيس الوزراء الايطالي يؤكد دور ايران البناء في ارساء السلام والاستقرار بالمنطقة ومكافحة الارهاب

رئيس الوزراء الايطالي يؤكد دور ايران البناء في ارساء السلام والاستقرار بالمنطقة ومكافحة الارهاب

طهران / 20 نيسان / ابريل /ارنا- اكد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي دور الجمهورية الاسلامية الايرانية البناء في ارساء السلام والاستقرار بالمنطقة ومكافحة الارهاب.

وخلال اتصال هاتفي له اليوم الاثنين مع الرئيس الايراني حسن روحاني، اعرب كونتي عن تعاطفه مع الحكومة والشعب الايراني بشان تفشي فيروس كورونا وقال، اننا نتفهم مشاكلكم جيدا لاننا نواجه ذات المعضلة المشتركة ونرحب بتبادل الخبرات بين البلدين في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واكد رئيس الوزراء الايطالي على تطوير وتعميق العلاقات الثنائية واضاف، اننا مستعدون للتعاون مع ايران بشان الاتفاق النووي وتعزيز الآلية المالية (اينستكس) المطروحة من قبل الاتحاد الاوروبي (للتبادل التجاري مع ايران) وندعو للمشاركة الجادة من قبل الدول في هذا المجال كما نسعى لاتخاذ اجراءات مؤثرة ضمن الدول الاوروبية ودول مجموعة الـ 7 ومجموعة الـ 20 .

واكد كونتي الدور البناء لايران في ارساء السلام والاستقرار في المنطقة ومكافحة الارهاب وقال، انه ينبغي استثمار اي فرصة لحل وتسوية القضايا وتوفير الامن في المنطقة ونحن نؤكد دوما على دور ايران في هذا المجال.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 2 =