وزير الصناعة الايراني: سيتم توزيع 200 الف طن من السلع الاساسية خلال شهر رمضان

وقال رحماني في تصريح له مساء الاثنين، انه في ضوء ازدياد الطلب على بعض السلع خلال شهر رمضان المبارك، سيتم توزيع نحو 200 الف طن من السلع من احتياطيات وواردات السلع الاساسية والضرورية بالسعر الحكومي المدعوم وهو 4200 تومان للدولار الواحد.
يتبع ** 2342
طهران / 20 نيسان / ابريل /ارنا- اعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني رضا رحماني بانه سيتم توزيع نحو 200 الف طن من السلع الاساسية لتنظيم الاسواق خلال شهر رمضان المبارك والحيولة دون ارتفاع الاسعار.
وقال رحماني في تصريح له مساء الاثنين، انه في ضوء ازدياد الطلب على بعض السلع خلال شهر رمضان المبارك، سيتم توزيع نحو 200 الف طن من السلع من احتياطيات وواردات السلع الاساسية والضرورية بالسعر الحكومي المدعوم وهو 4200 تومان للدولار الواحد.
يتبع ** 2342
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