وزير الصناعة الايراني: سيتم توزيع 200 الف طن من السلع الاساسية خلال شهر رمضان

وقال رحماني في تصريح له مساء الاثنين، انه في ضوء ازدياد الطلب على بعض السلع خلال شهر رمضان المبارك، سيتم توزيع نحو 200 الف طن من السلع من احتياطيات وواردات السلع الاساسية والضرورية بالسعر الحكومي المدعوم وهو 4200 تومان للدولار الواحد.

يتبع ** 2342