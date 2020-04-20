ظریف یتحدث عن جهود ایران فی المنطقة من اجل السلام ومکافحة الارهاب

وكتب ظريف في تغريدة له على مع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الاثنين: انه وقبل انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة لمسيرة آستانا عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة (فيديوكونفرانس) ، التقيت اليوم الرئيس بشار الاسد ووزير الخارجية السوري (وليد المعلم).

واضاف: انه وفيما يتعلق بافغانستان التقى مندوبنا الخاص جميع الاطراف خلال الايام الماضية في كابول.

وتابع وزير الخارجية: انه وحول اليمن يتعاون مندوبنا الخاص مع منظمة الامم المتحدة واليمنيين لانهاء مصائب هذا البلد.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني زار دمشق اليوم الاثنين واجراى محادثات مع الرئيس بشار الاسد ووزير الخارجية وليد المعلم.

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