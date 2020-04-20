واعظي: ایران لن تترك اصدقاءها لوحدها في هذه الایام الصعبة

وفي مدونة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام" كتب واعظي: اليوم يُعرف بيوم الشاعر الايراني الكبير سعدي شيرازي. العالم متعطش هذه الايام اكثر مما مضى للافكار والمفاهيم السامية الواردة في شعر سعدي. وفي الوقت الذي ينهمك فيه المتغطرسون باعمال الحظر والمصادرة والنهب مازال الايرانيون يؤمنون بالعالم المثالي المرسوم من قبل سعدي الذي قال قبل قرون بان بني آدم هم كاعضاء الجسد الواحد.

واضاف: ان رئيس الجمهورية اعلن خلال محادثاته مع رؤساء الدول الثلاث (رئيس جمهورية) آذربيجان و(امير) الكويت و(رئيس وزراء) ايطاليا للبحث في موضوع دعم هذه الدول في مجال مكافحة كورونا، مثلما اكد ايضا في محادثات ومراسلات دولية متعددة سابقة على التعاون العالمي للتغلب على كورونا واعلن استعداد ايران للمشاركة القصوى في هذا المسار.

وقال واعظي: ان معيار الصداقات يتضح في الايام الصعبة وان ايران لن تترك اصدقاءها لوحدها في هذه الايام الصعبة.

انتهى ** 2342