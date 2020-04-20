ايران..تقديم تسهيلات مالية لـ 28 الف ناد رياضي تضررت انشطتها بسبب كورونا

وخلال اجتماعه مساء الاثنين مع الناشطين الاقتصاديين في مجال الرياضة والمنظمات الشبابية الشعبية، قال سلطاني فر، انه سيتم تقديم تسهيلات مالية لـ 28 الف ناد رياضي تابع للقطاع الخاص في انحاء البلاد تضررت انشطتها بسبب تفشي فيروس كورونا، لمساعدتها على دفع مرتبات موظفيها وتغطية احتياجاتها.

واشار الى ان قرارات المجال الرياضي تابعة لقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا واضاف، انه بناء على ذلك سيستمر توقف انشطة اندية القطاع الخاص لغاية الاسبوعين القادمين وجميع المسابقات حتى نهاية الشهر (الايراني) الجاري (بدا يوم امس) ومن ثم سيتم اتخاذ القرارات الجديدة وفقا للظروف الحاصلة.

واكد وزير الرياضة والشباب الايراني بان ارادة الحكومة، رغم الحظر الاميركي الظالم وقلة المصادر المالية، مبنية على خفض الضغوط عن كاهل الشعب والناشطين الاقتصاديين وقال، ان ارادة وزارة الرياضة والشباب مبنية كذلك على دعم الناشطين الاقتصاديين في مجال الرياضة كي تتمكن على الاقل من ادارة الظروف عبر الحفاظ على الوضع الموجود لفرص العمل المتاحة.

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