مصنع في كرمان ينتج 27 الف طن من النحاس الانودي خلال 3 اشهر

وقال كريمي فر خلال زيارة تفقدية قام بها المدير التنفيذي للشركة الوطنية لصناعة النحاس امس الاثنين لمصنع "خاتون آباد"، انه وفي سياق العمل بالبروتوكولات الصحية للوقاية من فتشي فيروس كورونا قمنا بخفض عدد العمال موقتا ما ادى الى بعض الصعوبات في العمل لكن هذا الامر لم يؤثر على الانتاج سلبا بل ارتفع بنسبة 2 بالمائة.

واشار كريمي فر الى الوضع الجيد للفرن الوامض "Flash Furnace" الجديد في المصنع وقال، ان مشروع تغيير تكنولوجيا الفرن الوامض تم انجازه بافضل صورة ممكنة على يد الخبراء المحليين، رغم الحظر الظالم ومن دون الاعتماد على الشركات الاجنبية، ولحسن الحظ ان عملية الانتاج جارية في المصنع من دون اي مشكلة.

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