سكوتشيتش: مازلت عند وعدي بتاهيل منتخب ايران الى المونديال

وفي تصريح صحفي ادلى به سكوتشيتش في بلاده، قال، ان تدريب المنتخب الوطني الايراني فخر كبير لي. انني ملتزم بوعدي لـ 80 مليون مشجع ايراني. ظروفنا صعبة لكننا لا نشعر بالاحباط ابدا.

واضاف، ان لنا من مجموع 4 مباريات متبقية في اطار التصفيات الاسيوية المؤهلة الى المونديال 3 مباريات نخوضها على ارضنا وامام جمهورنا. منتخب ايران منتخب جيد وقد تطور كثيرا خلال الاعوام السبعة الاخيرة واشعر بالتفاؤل. لقد وعدت الايرانيين بان اؤهل المنتخب الى كاس العالم لذا فانني مازلت عند وعدي وسابذل قصارى جهدي في هذا السبيل.

يذكر انه بسبب تفشي فيروس كورونا تاجلت مباريات الدوري والتصفيات المؤهلة الى نهائيات البطولات القارية والمونديال في كل دول العالم.

وفي هذا السياق تاجلت مباراتا المنتخب الوطني الايراني مع هونغ كونغ في طهران وكمبوديا في فنوم بنة اللتين كان من المقرر اقامتهما الشهر الماضي.

ولمنتخب ايران فضلا عن هاتين المباراتين، مباراتان اخريان يخوضهما امام العراق والبحرين في طهران.

انتهى ** 2342