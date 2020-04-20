٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٢:٣٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83758683
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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر وتسقط عدداً من الصواريخ المعادية

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر وتسقط عدداً من الصواريخ المعادية

طهران / 21 نيسان / ابريل /ارنا- تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء الاثنين، لعدوان إسرائيلي في سماء مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية.

وذكرت وكالة سانا إنه “نحو الساعة الحادية عشرة من مساء الاثنين، تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في سماء مدينة تدمر، وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها”.

وكانت الدفاعات الجوية السورية تصدت في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في سماء حمص، ودمرت معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها.

وخلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية حاول العدو الإسرائيلي بشكل متكرر التدخل لدعم التنظيمات الإرهابية المنهارة لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.

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