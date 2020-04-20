الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر وتسقط عدداً من الصواريخ المعادية

وذكرت وكالة سانا إنه “نحو الساعة الحادية عشرة من مساء الاثنين، تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في سماء مدينة تدمر، وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها”.

وكانت الدفاعات الجوية السورية تصدت في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في سماء حمص، ودمرت معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها.

وخلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية حاول العدو الإسرائيلي بشكل متكرر التدخل لدعم التنظيمات الإرهابية المنهارة لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.

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