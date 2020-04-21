آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر تحديث : الثلاثاء 21 نيسان 2020 – الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي
- اجمالي عدد الاصابات : 2,482,272 شخصا
- اجمالي عدد الوفيات : 170,472 شخصا
- اجمالي عدد المتعافين :652,172 شخصا
اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :
آمریکا، المصابون : 792,938 - الوفيات : 42,518 - المتعافون : 72,389
اسبانیا، المصابون : 200,210 - الوفيات : 20,852 - المتعافون :80,587
ايطاليا، الاصابات : 181,228 – الوفيات : 24,114 - المتعافون :48,877
فرنسا، المصابون : 155,383 - الوفيات : 20,265 - المتعافون : 37,409
المانيا ، المصابون : 147,065 - الوفيات :4,862 – المتعافون : 91,500
بريطانيا، المصابون :124, 743 الوفيات : 16,509 - المتعافون : -
تركيا، المصابون : 90,980 – الوفيات: 2,140 – المتعافون: 13,430
ایران، المصابون : 83,505- الوفيات : 5,209 - المتعافون : 59,273
الصين، المصابون : 82,758 الوفيات : 4,632 - المتعافون : 77,123
روسيا، المصابون : 47,121 – الوفيات: 405 – المتعافون : 3,446
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