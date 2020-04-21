٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٥ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83758931
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منظمة الصحة العالمية : فيروس كورونا بات وباء عالميا

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

لندن /21 نيسان/ ابريل /ارنا – بحسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، فقد بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انجاء العالم لغاية اليوم الثلاثاء على الشكل التالي :

آخر تحديث : الثلاثاء 21 نيسان 2020 – الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي

- اجمالي عدد الاصابات : 2,482,272 شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : 170,472 شخصا

- اجمالي عدد المتعافين :652,172  شخصا     

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :   

آمریکا، المصابون : 792,938 - الوفيات :  42,518 - المتعافون : 72,389

اسبانیا، المصابون : 200,210 - الوفيات :  20,852 - المتعافون :80,587

ايطاليا، الاصابات : 181,228 – الوفيات : 24,114 - المتعافون :48,877

فرنسا، المصابون : 155,383 - الوفيات : 20,265 - المتعافون :  37,409

المانيا ، المصابون : 147,065 - الوفيات :4,862  – المتعافون : 91,500

بريطانيا، المصابون :124, 743 الوفيات : 16,509 - المتعافون  :  -

تركيا، المصابون : 90,980 – الوفيات: 2,140  – المتعافون: 13,430

ایران، المصابون : 83,505-  الوفيات : 5,209 - المتعافون : 59,273

الصين، المصابون : 82,758 الوفيات : 4,632 - المتعافون : 77,123

روسيا، المصابون : 47,121 – الوفيات: 405 – المتعافون :    3,446

انتهى** 2344   

    

    

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