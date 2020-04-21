آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

طهران/20 نيسان/أبريل/إرنا- أصدرت الأركان العامة للقوات المسحة الإيرانية بيانا بمناسبة ذكرى تأسيس حرس الثورة الإسلامية في 21 أبريل، أكدت فيه بأن القوة الباهرة لايران والثورة الاسلامية اليوم وتواجدها القوي والفاعل في ساحة العلاقات الاقليمية هي ثمرة جهاد وتضحيات ابناء الثورة الاسلامية البواسل في القوات المسلحة خاصة حرس الثورة الاسلامية.