٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١١:١٥ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83758980
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مساعد رئيس منظمة الحج:

إرسال القافلة الأولى من الحجاج الإيرانيين الى الديار المقدسة في 26 يوليو 2020

إرسال القافلة الأولى من الحجاج الإيرانيين الى الديار المقدسة في 26 يوليو 2020

طهران/ 21 نيسان/ ابريل/ ارنا - قال مساعد رئيس منظمة الحج، إن القافلة الأولى من الحجاج الإيرانيين ستتوجه إلى الديار المقدسة في 26 يوليو 2020 إذا أصبحت الظروف طبيعية .

واضاف أكبر رضائي في مقابلة حصرية مع مراسل إرنا اليوم الثلاثاء: وفقا للخطط والحصة المخصصة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فأن 87.550 حاج إيراني سيتوجهون إلى السعودية لاداء مناسك الحج هذا العام.

 واشار الى أن هذا العدد من الاشخاص يتم إرسالهم في اطار الحجاج وأعضاء الفريق الطبي والخدمات وموظفين وقوى تنفيذية وشؤون قنصلية والهلال الأحمر والنقل وما إلى ذلك.

وقال مساعد رئيس منظمة الحج : بحسب أحدث الإحصائيات والمعلومات المتاحة ، قام حوالي 57 ألف حاج من جميع أنحاء البلاد بالتسجيل، حسب الشروط اللازمة، بما يعادل 72٪ من الحصة المرسلة إلى القوافل.

 واضاف رضائي: سيتم إجراء الفحوصات الطبية للحجاج الموفدين من قبل الطاقم الطبي في الوقت المناسب ، مع مراعاة المشاكل الصحية ووفقا لتعليمات وزارة الصحة.

وأكد نائب رئيس منظمة الحج على الوضع الحالي وأثره على احتمال إغلاق موسم الحج هذا العام بسبب تداعيات أزمة كورونا ، وقال: في هذه الحالة، ستكون الأولوية للعام القادم مع الحجاج الذين حافظوا على وضع تسجيلهم الحالي .

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