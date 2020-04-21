"حادث صغير" يتأهل الى قسم المسابقة في المهرجان الدولي الرابع للافلام في امريكا

واضاف نادر سعادتي اليوم الثلاثاء لارنا انه وفي حضوره التاسع على المستوى الدولي يتنافس الفيلم مع سائر الأفلام المشاركة في هذا المهرجان الذي يتبنى الأفلام التي تتطرق إلى الأشخاص الصم أو ثقيلي السمع.

والفيلم من إنتاج رضا سبزقبا و ومثل فيه كل من مجيد أردلان وعلي قاسمي.

تم عرض فيلم حادث صغير في العديد من المهرجانات بما فيها مهرجان طهران الدولي الثاني للفيلم ومهرجان طهران الرابع عشر للصور و المهرجان الدولي الرابع للأفلام Kanyakumari » في الهند ومهرجان فنزويلا السينمائي الدولي "القارات الخمس" والمهرجان الدولي العاشر للفيلم «Lift، Off» في بريطانيا والمهرجان الدولي الأول للفيلم "Alter do Chão" في البرازيل والمهرجان الدولي الرابع للفيلم "Fiorenzo Serra" في إيطاليا ويتم عرضه هذه المرة في قسم المسابقات في مهرجان DEAF 1904 الدولي السينمائي الرابع في امريكا.

وتم الغاء الدورة الرابعة لمهرجان«۱۹۰۴ DEAF» السينمائي الدولي التي كانت من المزمع عقدها 9 حتي 12 ايلول- سبتمبر القادم في سنت لوئيس بولاية ميزوري الامريكية نظرا الى انتشار فيروس كورونا وسيتم عرض الافلام المختارة على الانترنت.

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