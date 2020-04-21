٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١:٠٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83759256
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شیخ ذو مئة عام یقهر کورونا

شیخ ذو مئة عام یقهر کورونا

طهران/ 21 نیسان/ ابریل/ ارنا - اعلن رئیس دائرة الصحة والعلاج فی مدینة بروجرد التابعة لمحافظة لرستان ، أن عجوزا یبلغ من العمر 99 سنة من أهالی المدینة عوفی من فیروس کورونا بعد خضوعه للعلاج.

واوضح الدكتور محمد كاكاوند للصحفيين اليوم الثلاثاء ، أن السيد نوذري وبرغم كبر سنه قهر فيروس كورونا وعوفي بشكل كامل بفضل معنوياته العالية وتوكله على الله وتوسله بالائمة الاطهار وبجهود الكادر الطبي في مستشفى اية الله بروجردي.

ودعا الدكتور كاكاوند المواطنين الى الالتزام الجاد بالتعليمات الصحية للوقاية من فيروس كورونا ، مشيرا الى ان اهمال هذه التعليمات سيجعل مهام الكوادر الطبية والصحية اصعب، وسيقلل من قدراتها في حفظ سلامة المواطنين.

علما ان عدد المتعافين من فيروس كورونا في إيران بلغ 59 الفا و273 شخصا من اجمالي عدد الاصابات بالفيروس البالغة 83 الفا و505 لغاية الان.

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