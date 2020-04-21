٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٢:٥١ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83759492
٠ Persons

سمات

الرئيس روحاني : سنعرض قروضا ميسرة بلا تعقيدات ادارية

الرئيس روحاني : سنعرض قروضا ميسرة بلا تعقيدات ادارية

طهران/ 21 نيسان/ ابريل/ ارنا - أعلن الرئيس حسن روحاني ان الحكومة ستقدم قروضا ميسرة وبلا تعقيدات ادارية الى العوائل والكسبة والمشاغل التي تأثرت بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكد رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء في الجلسة الاقتصادية الـ132 للحكومة على مواصلة سياسة الاقتصاد المقاوم واتخاذ اجراءات لاحداث طفرة في الانتاج والتنمية والصادرات غير النفطية ، بلحاظ زيادة الطلب العالمي لبعض المنتجات الغذائية والصحية والدوائية.

من جانبه قدم محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي تقريرا بشان متابعات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وأشار الرئيس روحاني الى ان هذا القرض سيستخدم لتأمين السلع الاساسية التي يحتاجها المواطنون ، بالاستفادة من الآلية المالية الاوروبية (اينستيكس) للتعاطي مع ايران.

كما تحدث في الجلسة محمد باقر نوبخت رئيس منظمة الميزانية وقال : ان ميزانية العام الايراني الجديد تتضمن ابوابا لمعالجة الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 0 =