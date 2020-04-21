الرئيس روحاني : سنعرض قروضا ميسرة بلا تعقيدات ادارية

وأكد رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء في الجلسة الاقتصادية الـ132 للحكومة على مواصلة سياسة الاقتصاد المقاوم واتخاذ اجراءات لاحداث طفرة في الانتاج والتنمية والصادرات غير النفطية ، بلحاظ زيادة الطلب العالمي لبعض المنتجات الغذائية والصحية والدوائية.

من جانبه قدم محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي تقريرا بشان متابعات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وأشار الرئيس روحاني الى ان هذا القرض سيستخدم لتأمين السلع الاساسية التي يحتاجها المواطنون ، بالاستفادة من الآلية المالية الاوروبية (اينستيكس) للتعاطي مع ايران.

كما تحدث في الجلسة محمد باقر نوبخت رئيس منظمة الميزانية وقال : ان ميزانية العام الايراني الجديد تتضمن ابوابا لمعالجة الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

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