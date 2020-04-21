٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٢:٤٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83759496
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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران الى 5297 شخصا

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران الى 5297 شخصا

طهران/ 21 نيسان / ابريل / ارنا - اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 84 الفا و802 شخصا، وبوفاة 88 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 5297 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1297 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 84 الفا و 802 حالة لغاية الان بينهم  3357 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 60 الفا  و965 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 88 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 5297   شخصا.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة : ان 365 الفا و723 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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