مسؤول امني : ضبط 705 کغ من المخدرات في هرمزکان جنوبي البلاد

واوضح العمید جعفری في تصريحه الیوم الثلاثاء، ان قوات شرطة مکافحة المخدرات في هرمزکان استطاعت بالتعاون مع دائرة الامن ومن خلال عملیات رصد واستشراف مشددة لیل نهار، الکشف عن تحرکات عصابة المخدرات في مدینة میناب (شرقي بندرعباس مرکز المحافظة).

واضاف، ان القوات الخاصة التابعة لشرطة مکافحة المخدرات في هرمزکان تمکنت بعد اشتباکات مسلحة فجر الیوم الثلاثاء ضد العصابة ان تلقي القبض علی 4 من العناصر المنتسبة الیها، مضافا الى ضبط ما یبلغ 705 کغ من مادة الافیون المخدرة، ومصادرة 4 سیارات کانت محملة بها وقطعتي سلاح وکمیة من الذخیرة التي کانت في حوزة هؤلاء المهربین.

وفي الختام، اعرب القائد الامني الایراني عن تقدیره للتعاون الشعبي الجید مع قوات الشرطة في سیاق الکشف عن الجرائم بمحافظة هرمزکان.

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