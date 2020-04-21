اللواء باقري: اسم الحرس الثوري يتألق فوق قمم الاقتدار والعزة للجمهورية الإسلامية

وفي رسالة وجهها للقائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي بمناسبة الذكرى السنوية للمصادقة على النظام التأسيسي لقوات حرس الثورة والذي يصادف اليوم الثلاثاء 21 أبريل، قال اللواء باقري، اننا نشكر الباري تعالى من صميم القلب اذ جعل اسم الحرس الثوري يشع في ظل الطاقة اللامتناهية لآيات العاشوراء الحسينية في عصر الجاهلية الحديثة بمظاهره الرائعة وبانوار البصيرة والروح الثورية والمقاومة والصمود امام الظالمين والطغاة ودعوة حشود الاحرار ودعاة الحق للسير على نهج الولاية عبر رفع راية اليقظة ومقارعة الاستكبار واطلاق نداء الحياة الحسينية في الجغرافيا المتعطشة للقيم المعنوية والعدالة.

واشار الى الملاحم التي سطرها الحرس الثوري منذ نشاته لغاية الان والتضحيات التي قدمها في جميع سوح الدفاع عن الثورة والجمهورية الاسلامية والقيم السامية للاسلام المحمدي الاصيل وصون الاستقلال والاقتدار والامن القومي كي لا تسقط على الارض راية الاسلام والولاية في عواصف الفتن ومؤامرات الاعداء.

واكد بان الحرس الثوري جعل من جميع احتياجات الشعب والبلاد ساحات اختبار كبيرة لاداء ادواره الكبرى والابداعية واضحى اسمه يتلألأ فوق قمم الاقتدار والتقدم والعزة للبلاد في جميع الاصعدة الدفاعية والامنية والثقافية والاجتماعية والاعمارية وازالة الحرمان وتقديم المساعدات للشعب.

واعتبر الجهاد المخلص والصادق والمصانع للتاريخ لقوات الحرس الثوري وسائر القوات المسلحة والمدافعين عن الثورة والجمهورية الاسلامية بأنه قد ولّد اكسيرا قويا وملهما للحياة في المجتمع خاصة لدى جيل الشباب وجعل الشعب الايراني اكثر تفاؤلا بمستقبل اكثر اشراقا.

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