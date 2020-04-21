العراق يرغب بفتح خط مشترك لصناعة الادوية مع الشركات الايرانية

والتقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية، مع وزير الصحة والبيئة العراقي في بغداد وجرى خلال اللقاء البحث في اخر التطورات المستجدة على الصعيد الصحي وكيفية مواجهة فيروس كورونا المستجد وتاثير هذا الفايروس على العمل والتبادل التجاري الحدودي بين البلدين، وتبادل الجانبان وجهات النظر في ذلك.

كما جرى بحث قضية إغلاق وإعادة فتح المعابر الحدودية المشتركة بين البلدين في منافذ مهران، وشلمچه، وچذابه ، وكان توقف التبادل التجاري بين الطرفين من جملة موضوعات أخرى ناقشها الجانبان.

كما طالب وزير الصحة العراقي خلال هذا اللقاء شركات صناعة الادوية الايرانية المساهمة في ايجاد خط انتاجي مشترك لصناعة الادوية في العراق.

انتهى** ع ص