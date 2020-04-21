٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٥:٤٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83759778
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ایرلندا تطالب برفع الحظر عن ایران في ظروف کورونا الراهنة

ایرلندا تطالب برفع الحظر عن ایران في ظروف کورونا الراهنة

لندن / 21 نیسان / ابریل / ارنا – اعرب وزیر خارجیة ایرلندا "سایمون کافني" عن تضامنه مع الشعب الایراني في ظروف ازمة کورونا العصیبة؛ مؤکدا ان بلاده تضم صوتها الی الاتحاد الاوروبي وتدعم التجارة القانونیة مع ایران.

تصريحات "كافني" هذه، جاءت ردا على رسالة السفير الايراني في دبلن "مسعود اسلامي" التي خاطب فيها الاخير وعددا من كبار المسؤولين الايرلنديين بتجاهل الحظر وعدم الامتثال الى الحظر الامريكي اللاقانوني.

وقال وزير خارجية ايرلندا : ان دبلن تدعم تماما موقف مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي حول ضرورة التجارة القانونية وتطبيع التعامل التجاري مع ايران فيما يخض السلع الاساسية المستخدمة لحماية ارواح الناس والحفاظ على سلامتهم.

واضاف، ان الاتحاد الاوروبي سيقوم خلال الاسابيع القادمة باتخاذ بعض الاجراءات في هذا الخصوص؛ مشددا ان موقف دبلن الرسمي هو ان "مرض كوفيد 19" يهدد سلامة الناس جميعا وايرلندا لا ترغب في تسييس هذا الموضوع اطلاقا.

وخلص الى القول، ان ايرلندا ستوظف كافة الفرص المتاحة لمواصلة العلاقات البناءة، ولاسيما في مجال تجارة السلع الاساسية مع ايران.

انتهى ** ح ع

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