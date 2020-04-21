خبير استراتيجي عراقي يؤكد ضرورة انسحاب القوات الاميركية من المنطقة

وكتب السامرائي الذي كان مستشارا للرئيس العراقي الأسبق الفقيد جلال الطالباني على صفحته الخاصة في موقع فيسبوك، "على أميركا أن تسحب معظم قواتها من الخليج (الفارسي)، وتوقف انحيازها الذي ارتكبت من خلاله أخطاء كارثية في العراق وغيره من الدول، وأن تتخلى عن العقوبات المنفردة".

واشار الى لعب الولايات المتحدة القواعد الخاطئة تماما في التضييق الشديد على أحد طرفي الصراع في المنطقة وإطلاق يد الآخر واهمال أميركا التطورات الحاصلة في جنوب شرق آسيا وقال، انه يتعين على الولايات المتحدة بان تنقل تركيزها الاستراتيجي إلى هذه المنطقة.

انتهى**2018/أ م د