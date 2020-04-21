٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١١:٢٢ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83759799
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خبير استراتيجي عراقي يؤكد ضرورة انسحاب القوات الاميركية من المنطقة

خبير استراتيجي عراقي يؤكد ضرورة انسحاب القوات الاميركية من المنطقة

طهران/21 نيسان/ ابريل/إرنا- اشار الخبير العراقي البارز في الشؤون الاستراتيجية "وفيق السامرائي" الى الاخطاء الفادحة التي ارتكبتها الولايات المتحدة في المنطقة بما في ذلك فرض الحظر الاحادي على ايران، داعيا واشنطن الى سحب معظم قواتها العسكرية من منطقة الخليج الفارسي قبل فوات الأوان.

وكتب السامرائي الذي كان مستشارا للرئيس العراقي الأسبق الفقيد جلال الطالباني على صفحته الخاصة في موقع فيسبوك، "على أميركا أن تسحب معظم قواتها من الخليج (الفارسي)، وتوقف انحيازها الذي ارتكبت من خلاله أخطاء كارثية في العراق وغيره من الدول، وأن تتخلى عن العقوبات المنفردة".

واشار الى لعب الولايات المتحدة القواعد الخاطئة تماما في التضييق الشديد على أحد طرفي الصراع في المنطقة وإطلاق يد الآخر واهمال أميركا التطورات الحاصلة في جنوب شرق آسيا وقال، انه يتعين على الولايات المتحدة بان تنقل تركيزها الاستراتيجي إلى هذه المنطقة.

انتهى**2018/أ م د

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