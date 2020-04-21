عمدة طهران یؤکد ان اجتیاز ازمة کورونا رهن بالتضامن الدولي فقط

واشار "حناجي" فی تغریدة نشرها الیوم الثلاثاء عبر حسابه بموقع تویتر، الی مباحثاته عبر الدائرة التلفزیونية المباشرة، مع کل من رئیس بلدیة مسقط (عاصمة سلطنة عمان) واسطنبول (کبری المدن الترکیة)؛ مؤکدا : اننا سنبقی الی جانب بعضنا البعض دوما.

یذکر ان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي "کیانوش جهانبور" اعلن في تصریحه الصحفي الیومي، ان عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الثلاثاء 84 الفا و802 شخصا، وبوفاة 88 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین 5297 شخصا.

واضاف، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 60 الفا و965 شخصا لغایة الان؛ مبينا ان 365 الفا و723 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد.

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