لافروف: الولايات المتحدة لن ترفع الحظر ضد إيران على الرغم من تفشي كورونا

وفي طاولة مستديرة أقيمت اليوم الثلاثاء في مؤسسة جورتشاكوف للدبلوماسية العامة في روسيا، انتقد لافروف السياسات الأميركية قائلا، ان الحظر الأميركي أحادي الجانب واللا قانوني تسبب في أضرار جسيمة لشعوب العديد من البلدان، بما فيها إيران وسوريا وكوريا الشمالية.

وأضاف، ان الدول الغربية وعلى رأسها أميركا لا ترحب باقتراح تعليق الحظر لأسباب إنسانية ولا تغض النظر عن أي من أنواع الحظر التي فرضتها على إرسال السلع والأجهزة اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن هذه القيود تحول دون شراء الدول المذكورة (إيران وسوريا وكوريا الشمالية) الأجهزة، والمعدات الخاصة بالوقاية من العدوى بفيروس كورونا.

وتابع: من الواضح ان جائحة كورونا تشكل اختبارا صعبا لجميع الدول والمنظمات الدولية وينبغي أن تشجعنا على التفكير في أحداث العالم وسبل العيش والتقدم، وتحقيق السلام والاستقرار والأمن في العالم.

واستخلص بالقول، أن "في الوضع الراهن، نحن بحاجة إلى إستراتيجيات جماعية لبناء العلاقات الدولية. وإن نظرية السعي وراء التفوق، وبسط الهيمنة في القرن الحادي والعشرين عبثية وعقيمة".

انتهى**أ م د