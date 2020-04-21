السفارة الإيرانية لدى أفغانستان تستأنف تقديم الخدمات القنصلية

وصرح المسؤول عن شؤون الإعلام في السفارة الإيرانية، ان إستئناف تقديم الخدمات القنصلية جاء بناء على قرار حكومي بشأن إصدار "تأشيرات الدخول والنقل" لبعض أصحاب الحرف الخاصة من رعايا دول الجوار بمن فيهم سواق السيارات، وأصحاب الصناعات، والمستثمرين، والموظفين في ممثليات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى أفغانستان.

وأضاف، ان إصدار سمات الدخول عبر "الحدود البرية" يتم لسواق الشاحنات فقط، فيما يتم إصدار التأشيرات للتجار، وأصحاب الصناعات، والمستثمرين للدخول عبر "الحدود الجوية".

وأكدت السفارة الإيرانية أن إصدار أي تأشيرة يتم شريطة الخضوع لاختبار الإصابة بفيروس كورونا وإيفاد شهادة صحية موثقة من المراكز الطبية المعتمدة من قبل ممثليات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أفغانستان.

وعند دخول حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تقوم الوحدات الطبية المتواجدة هناك بإجراء المراقبات الصحية اللازمة بما في ذلك الفرز الصحي، والتأكد من صحة شهادات السلامة من الإصابة بكورونا للوافدين من الحدود الأفغانية.

وكانت قد توقفت السفارة الإيرانية في كابول عن تقديم الخدمات القنصلية للرعايا الأفغان منذ يوم الاثنين 24 شباط/فبراير ، لمنع انتشار فيروس كورونا.

انتهى**أ م د