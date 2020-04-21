٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٠:٢٧ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83760020
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خلال اتصال هاتفي مع امير قطر...

الرئیس روحاني: لا سبيل لتوفیر الامن والاستقرار بالمنطقة سوى بالتعاون بین دولها

الرئیس روحاني: لا سبيل لتوفیر الامن والاستقرار بالمنطقة سوى بالتعاون بین دولها

طهران / 21 نیسان / ابریل /ارنا- اشار الرئيس الايراني حسن روحاني الى العلاقات الطيبة والاخوية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة قطر، مؤكدا بان لا سبيل لتوفير الامن والاستقرار المستديم في المنطقة سوى بالتعاون والصداقة بين دولها.

وخلال اتصال هاتفي مع امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الثلاثاء، اعتبر الرئيس روحاني تطوير التعاون والتضامن بين دول العالم في مسار مواجهة فيروس كورونا بانه مهم ومؤثر.

واشار رئيس الجمهورية الى الخطط والاجراءات المتخذة في البلاد لمكافحة فيروس كورونا ومعالجة المصابين به والسياسات اللازمة لانجاز الانشطة الاقتصادية والادارية والتعليمية في هذه الظروف وقال، اننا على استعداد لنقل خبراتنا الى جميع الدول خاصة قطر كدولة صديقة وشقيقة.

واضاف، انه علينا العمل لمواصلة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين في ظل الالتزام الكامل بالتعليمات الصحية وليعمل مسؤولو البلدين في هذا السياق في اطار اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي.

يتبع ** 2342

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