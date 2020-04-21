المصادقة على 5 مشاريع باستثمارات اجنبية في محافظة خراسان الرضوية

وقال رحيمي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" اليوم الثلاثاء، اه ورغم الظروف غير المناسبة وتفشي فيروس كورونا المستجد، فقد تم خلال الشهر الجاري المصادقة على 5 مشاريع جديدة في المحافظة باستثمارات اجنبية تبلغ 20 مليون دولار.

واضاف، ان هذه المشاريع هي في المجالات التجارية والفندقية والالبسة وتربية الزهور والنقل الدولي، حيث تنفذ من قبل مستثمرين من الهند وافغانستان.

واوضح بان اعلى مبلغ للاستثمارات في المحافظة متعلق بمشروع تجاري-فندقي بقيمة 16 مليونا و 800 الف دولار من قبل مستثمر من الهند.

وتحتل محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) المرتبة الاولى من حيث عدد المشاريع الاستثمارية الاجنبية والمرتبة الرابعة من قيمة الاستثمارات في البلاد.

انتهى ** 2342