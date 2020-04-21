شركة "جم" للبتروكيمياويات تحقق رقما قياسيا في انتاج البولي اثيلين الثقيل

وقال بيام رفيعي في تصريح له الثلاثاء، ان انتاج 308 الاف طن من البولي اثيلين الثقيل خلال العام الماضي شكّل نسبة 103 بالمائة من الطاقة الاسمية للوحدة.

واشار الى ان هدف وحدة البولي اثيلين الثقيل في العام الجديد هو حفظ ورفع المستوى الكمي والنوعي للانتاج واضاف، ان المتوقع استمرار نمو الوحدة بتسجيل ارقام جديدة من الناحية الكمية والنوعية الى جانب الانتاج المستديم والآمن.

واوضح بان زيادة الطاقة الانتاجية للوحدة تعد هدفا اخر لها، واعتبر هذا الهدف مهما جدا في ضوء الانخفاض العالمي لاسعار الاثيلين.

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