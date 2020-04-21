٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٢:٣٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83760067
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شركة "جم" للبتروكيمياويات تحقق رقما قياسيا في انتاج البولي اثيلين الثقيل

شركة "جم" للبتروكيمياويات تحقق رقما قياسيا في انتاج البولي اثيلين الثقيل

بوشهر / 22 نيسان / ابريل /ارنا- اعلن رئيس وحدة البولي اثيلين الثقيل في شركة "جم" للبتروكيمياويات في محافظة بوشهر جنوب البلاد بان الشركة حققت رقما قياسيا في الانتاج بلغ 308 الاف طن خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 19 اذار/مارس).

وقال بيام رفيعي في تصريح له الثلاثاء، ان انتاج 308 الاف طن من البولي اثيلين الثقيل خلال العام الماضي شكّل نسبة 103 بالمائة من الطاقة الاسمية للوحدة.

واشار الى ان هدف وحدة البولي اثيلين الثقيل في العام الجديد هو حفظ ورفع المستوى الكمي والنوعي للانتاج واضاف، ان المتوقع استمرار نمو الوحدة بتسجيل ارقام جديدة من الناحية الكمية والنوعية الى جانب الانتاج المستديم والآمن.

واوضح بان زيادة الطاقة الانتاجية للوحدة تعد هدفا اخر لها، واعتبر هذا الهدف مهما جدا في ضوء الانخفاض العالمي لاسعار الاثيلين.

انتهى ** 2342

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