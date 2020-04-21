امين العاصمة طهران يتحدث عن الاجراءات المتخذة لمواجهة كورونا

وخلال اتصاله الثلاثاء مع رئيس بلدية اسطنبول اكرم امام اوغلو، اكد حناجي ضرورة تبادل الخبرات بين طهران واسطنبول لمواجهة فيروس كورونا.

وتحدث حناجي عن الاجراءات المتخذة في العاصمة طهران للوقاية من فيروس كورونا ومنها مشروع التباعد الاجتماعي والتاكيد على البقاء بالمنازل الا للحالات الضرورية وخفض عدد الموظفين وخفض استخدام وسائط النقل العام كالمترو والحافلات ووقف الانشطة واغلاق الاماكن كثيرة المخاطر.

واشار الى البدء تدريجيا بالانشطة قليلة المخاطر ومن ثم المتوسطة مع التزام الشروط الصحية للوقاية من تفشي الفيروس.

كما لفت الى الاجراءات العلاجية وتقديم الخدمات الخاصة للمرضى المصابين بفيروس كورونا خاصة الذين حالاتهم الصحية حرجة حيث كان له الكثير من التاثير في خفض الوفيات.

وخلال اتصاله عبر الفيديو مع امين العاصمة العمانية مسقط محسن بن محمد بن علی الشیخ، قال حناجي، ان فيروس كورونا اثبت بان الحدود الجغرافية غير مجدية امام المصائب العالمية واننا جميعا ركاب سفينة واحدة.

واكد امين العاصمة طهران باننا نواجه فيروسي كورونا والحظر معا، لافتا الى ان الحكومة الاميركية في حينها خلال زلزال بم (في محافظة كرمان جنوب شرق ايران) عام 2008 ارسلت حتى مساعدات انسانية واوقفت الحظر عدة اشهر الا ان الحكومة الاميركية الراهنة لا تفعل مثل هذا الامر في هذه الظروف التي يتفشى فيها فيروس كورونا.

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