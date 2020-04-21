الرئيس روحاني يؤكد ضرورة اتخاذ دول العالم موقفا موحدا ازاء الاجراءات الاميركية اللاانسانية

وخلال اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره الاوغندي يوري موسيفيني، اعتبر الرئيس روحاني العلاقات بين إيران وأوغندا بانها متميزة وقائمة على الاحترام المتبادل وقال نحن مستعدون لتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات دون أي قيود ونوظف كل الطاقات والقدرات في البلدين في اتجاه تعزيز العلاقات الودية .

وأشار إلى تفشي فيروس كورونا في العالم وخلقه ظروفا صعبة لشعوب العالم ، وقال أنه يجب على جميع الدول التعاون في مكافحة هذا المرض ويجب أن تؤثر الظروف العالمية الخاصة على علاقات الدول حتى لا تواصل بعض الدول ممارساتها اللاقانونية .

واعتبر الرئيس روحاني إن العلاقات العالمية تقوم على مبدأ التزام الجميع بالقواعد الدولية ، واضاف، للاسف، انه وعلى الرغم من الظروف الصعبة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا ، ما زلنا نرى اميركا تواصل تشديد حظرها الظالم واللاقانوني ضد الشعب الإيراني وهم انتهكوا حتى القواعد والقرارات الدولية في مجال ارسال الادوية والمساعدات الإنسانية.

بدوره أعرب الرئيس ألاوغندي يوري موسيفيني خلال الاتصال الهاتفي عن أسفه لإجراءات اميركا غير القانونية ضد إيران ، وقال، اننا نعتقد أنه في هذه الظروف الصعبة ، يجب أن تكون العلاقات الإنسانية ذات أولوية وان يجري ترسيخ التعايش السلمي وتسوية الخلافات بالوسائل السياسية.

ووصف موسيفيني العلاقات بين البلدين بأنها جيدة وودية ، واكد على تطوير وتعميق العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

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