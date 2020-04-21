مسؤول: 11 مشروعا باستثمارات ضخمة قيد التنفيذ في موانئ البلاد

وقال محمد راستاد خلال اجتماع مساعدي وزارة الطرق وبناء المدن بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري ووزير الطرق محمد اسلامي، انه تم البدء خلال العام الماضي (العام الايراني الماضي انتهى في 19 اذار/مارس) بتنفيذ 11 مشروعا باستثمارات القطاع الخاص بقيمة 5.9 تريليون تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا) وفق عقود BOT في موانئ البلاد ، كما تم خلال العام الماضي اكمال وتدشين 12 مشروعا في الموانئ بقيمة 900 مليار تومان باستثمارات القطاع الخاص.

واضاف، انه تم خلال العام الماضي ايضا تفريغ 150 مليون طن من السلع من موانئ البلاد بنسبة نمو قدرها 9 بالمائة مقارنة مع العام الذي سبقه.

وتابع، ان صادرات البلاد من السلع غير النفطية عبر الموانئ بلغت العام الماضي 52.5 مليون طن بنسبة نمو 4 بالمائة كما بلغت الواردات 34 مليون طن بنسبة نمو 27 بالمائة.

واوضح بانه تم تخصيص 3.6 تريليون تومان لصنع 83 زورقا من قبل الصناعات البحرية التابعة لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية في البلاد.

انتهى ** 2342