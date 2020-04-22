استشهاد اسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال الصهيوني

وقال المختص في شؤون الاسرى عبد الناصر فروانة ان الأسير نور جابر البرغوثي ٤٠ عام مهندس عملية زقاق الموت استشهد داخل معتقل النقب بعد تأخر إدارة سجون الاحتلال بإسعافه إثر سقوطه مغميا عليه داخل غرفته.

وكان الاسير يقطن في قرية عابود برام الله، قبل اعتقاله بتهمة التخطيط لعملية فدائية نفذتها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في العام ٢٠٠٢ وأدت لمقتل ١٣ صهيوني وإصابة ١٥ واستشهاد ثلاثة من المنفذين

وحمل فروانة سلطات الاحتلال وادارة السجون الاسرائيلية المسؤولية الكاملة جراء ظروف سجونها القاهرة واهمالها المتعمد واستمرار استهتارها بحياة الاسرى ما رفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الى ٢٢٣ شهيد.

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