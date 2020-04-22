آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر تحديث : الاربعاء 22 نيسان 2020 – الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي

- اجمالي عدد الاصابات : 2,557,917 شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : 177,688 شخصا

- اجمالي عدد المتعافين :695,325 شخصا

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :

آمریکا، المصابون : 819,175 - الوفيات : 45,343 - المتعافون : 82,973

اسبانیا، المصابون : 204,178 - الوفيات : 21,282 - المتعافون :82,514

ايطاليا، الاصابات : 183,957 – الوفيات : 24,648 - المتعافون :51,600

فرنسا، المصابون : 158,050 - الوفيات : 20,796 - المتعافون : 39,181

المانيا ، المصابون : 148,453 - الوفيات :5,086 – المتعافون : 95,200

بريطانيا، المصابون : 129,044 الوفيات : 17,337 - المتعافون : -

تركيا، المصابون : 95,591 – الوفيات: 2,259 – المتعافون: 14,918

ایران، المصابون : 84,802- الوفيات : 5,297 - المتعافون : 60,965

الصين، المصابون : 82,788 الوفيات : 4,632 - المتعافون : 77,151

روسيا، المصابون : 52,763 – الوفيات: 456 – المتعافون : 3873

انتهى** 2344





