واعظی : الحظر الامریکی علی ایران یتناغم مع فیروس کورونا

واضاف واعظي على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، اننا وفي ظروف انتشار فيروس كورونا نواجه اسوء انواع الحظر الامريكي على الشعب الايراني ، داعيا الحكومة والدبلوماسيين الايرانيين ووسائل الاعلام الى ايصال هذه الحقيقة الى العالم.
انتهى** 2344
طهران/ 22 نیسان/ ابریل/ ارنا - قال مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود واعظي ان الحظر الامريكي على ايران يتناغم مع فيروس كورونا ، مضيفا اننا اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى الى تلاحم وتعاون كل مؤسسات البلاد لمواجهة كورونا والحظر الامريكي .
واضاف واعظي على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، اننا وفي ظروف انتشار فيروس كورونا نواجه اسوء انواع الحظر الامريكي على الشعب الايراني ، داعيا الحكومة والدبلوماسيين الايرانيين ووسائل الاعلام الى ايصال هذه الحقيقة الى العالم.
انتهى** 2344
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