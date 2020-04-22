واعظی : الحظر الامریکی علی ایران یتناغم مع فیروس کورونا

طهران / 22 نيسان / ابريل / ارنا – قال رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" في اتصال هاتفي مع سلطان عمان "هيثم بن طارق آل سعيد" اليوم الاربعاء : نحن على اتم الاستعداد لاتخاذ مايلزم في سياق "مبادرة هرمز للسلام" او اي مبادرة اخرى تصب في ادارة الازمات الاقليمية بواسطة دول المنطقة نفسها.