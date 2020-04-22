٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٢:١٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83760878
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واعظی : الحظر الامریکی علی ایران یتناغم مع فیروس کورونا

واعظی : الحظر الامریکی علی ایران یتناغم مع فیروس کورونا

طهران/ 22 نیسان/ ابریل/ ارنا - قال مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود واعظي ان الحظر الامريكي على ايران يتناغم مع فيروس كورونا ، مضيفا اننا اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى الى تلاحم وتعاون كل مؤسسات البلاد لمواجهة كورونا والحظر الامريكي .

واضاف واعظي على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، اننا وفي ظروف انتشار فيروس كورونا نواجه اسوء انواع الحظر الامريكي على الشعب الايراني ، داعيا الحكومة والدبلوماسيين الايرانيين ووسائل الاعلام الى ايصال هذه الحقيقة الى العالم.

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