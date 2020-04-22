وزير النفط : اوبك وحدها لن تستطيع حل مشكلة السوق النفطية

واضاف زنغنه على هامش اجتماع مجلس الوزراء : الطلب على النفط انخفض كثيرا مع انتشار فيروس كورونا ، وجاء هذا الأمر على خلفية حرب الاسعار التي جعلت بعض المنتجين يزيدون من الانتاج الأمر الذي سارع في حصول الأزمة.

واكد ان كميات النفط التي غمرت الاسواق بسبب الانتاج غير المدروس، يجب ان تُسحب من السوق ، ومن هنا قررت الدول المنتجة للنفط في اجتماعها الاخير ان تسحب عشرة ملايين برميل من النفط الذي انتجته .

واوضح زنغنه ان شهر نيسان الحالي شهد فائضا في عروض النفط لكن قرار خفض الانتاج بمقدار عشرة ملايين برميل ابتداء من الشهر القادم سيقلل من العرض شيئا فشيئا ويترك اثاره بالتدريج على سوق النفط.

واشار الى ان المنتجين في امريكا وكندا لم يلتزموا بمقررات الدول المنتجة فنالوا العقوبة من السوق النفطية بشكل طبيعي.

واكد ان العالم وكما يتعاون في مكافحة كورونا عليه أن يتعاون لاعادة التوازن الى سوق النفط.

انتهى** 2344