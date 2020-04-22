٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٣:٠٢ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 83760970
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94 حالة وفاة جديدة في إيران بسبب كورونا

94 حالة وفاة جديدة في إيران بسبب كورونا

طهران/ 22 نيسان / ابريل / ارنا - اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 85 الفا و996 اشخاص وبوفاة 94 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 5391 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل  1194 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 85 الفا و 996 حالة لغاية الان بينهم3311  في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 63 الفا  و113 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 94 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى5391   شخصا.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 377 الفا و396 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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