94 حالة وفاة جديدة في إيران بسبب كورونا

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1194 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 85 الفا و 996 حالة لغاية الان بينهم3311 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 63 الفا و113 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 94 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى5391 شخصا.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 377 الفا و396 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهى** 1453**