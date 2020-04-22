العميد حاجي زادة: الوصول الى الفضاء ضرورة لا مناص منها

وأضاف العميد حاجي زادة في تصريح له اليوم الاربعاء، أن الصاروخ "قاصد" الحامل للقمر الصناعي "نور" مزود بمعزز دفع ثلاثي المراحل يعمل بالوقود الصلب والسائل.

وأكد قائد قوة الجوفضائية، أن كلا من القمر الصناعي والصاروخ الحامل للقمر الصناعي، محليا الصنع تماما.

واضاف، بطبيعة الحال فان القوى الكبرى هي التي تمتلك هذه التقنية فقط فيما الدول الأخرى مستهلكة لهذه التكنولوجيا.

ويعد هذا الامر انجازا كبيرا وتطورا جديدا على الصعيد الفضائي للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واطلق الحرس الثوري بنجاح صباح اليوم الاربعاء القمر الصناعي "نور" كاول قمر صناعي عسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية بواسطة حامل القمر الصناعي ثلاثي المراحل "قاصد" واستقر في مداره حول الارض على بعد 425 كيلومترا.

انتهى**أ م د