عراقجي يناشد المجتمع الدولي التصدي للحظر الأميركي

وبحث الجانبان قضايا ذات إهتمام مشترك بما فيها العلاقات الثنائية، وتفشي وباء كورونا في العالم، وآخر التطورات على صعيدي المنطقة العالم.

هذا وأشار عراقجي الى إنتشار فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة إرساء التعاون بين جميع الدول لمكافحة الوباء.

وسلط الضوء على الحظر الأميركي اللا قانوني وأحادي الجانب ضد الشعب الإيراني في مثل هذه الظروف الصعبة، مؤكدا ضرورة تصدي المجتمع الدولي للحظر اللا قانوني واللا إنساني للولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني.

وتناول الإتصال الهاتفي، إقامة الجولة المقبلة من المشاورات السياسية بين البلدين في أوسلو، والتطورات والقضايا الإقليمية، بما في ذلك مبادرة هرمز للسلام، وإرساء السلام والمصالحة الوطنية في أفغانستان، وآخر المستجدات في العراق وضرورة استمرار المساعدات الإنسانية لليمن.

من جانبه، أعرب الجانب النرويجي عن تعاطفه مع إيران حكومة وشعبا في مكافحة فيروس كورونا، مؤكدا سياسة بلاده القائمة على التعددية على الصعيد الدولي، ومساعدة المنظمات الدولية لضمان صحة الناس وسلامتهم، وكذلك مواصلة المشاورات مع إيران بشأن الأمن والإستقرار في الخليج الفارسي ومنطقة غرب آسيا.

ووجه هاتروم دعوة لعراقجي لزيارة أسلو بعد أزمة كورونا، قوبلت بالترحيب منه.

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