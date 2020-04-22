روحاني يؤكد على مواصلة التبادل التجاري بين ايران وتركيا

و وصف رئيسا الجمهورية الايراني والتركي في مباحثاتهما الهاتفية اليوم، العلاقات الثنائية الهادفة الى تحقيق مصالح شعبي البلدين والاستقرار والامن المستدام على صعيد المنطقة، بانها قائمة على اسس المودة والاخوة وآخذة بالنمو؛ كما دعيا الى مواصلة الجهود المشتركة لتوسيع وتعزيز الاواصر على الصعد الثنائية والاقليمية والدولية بين طهران وانقرة.

وقال روحاني لنظيره التركي : يتعيّن علينا ان نبذل الجهود لاستمرار التجارة، من الحدود البرية المشتركة مع رعاية كامل التعليمات الصحية بين البلدين.

كما هنـأ بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك؛ سائلا الباري تعالى ان يمن ببركة الشهر الفضيل على الشعبين التركي والايراني وجميع المسلمين في انحاء العالم بواسع الرحمة والمغفرة والبركات.

وفيما اشار الى الظروف العصيبة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في انحاء العالم، قال الرئيس روحاني : ان البلدين ايران وتركيا لطالما ساندا بعضهما الاخر خلال الايام العسيرة، واليوم ينبغي عليهما تعزيز هذه الاواصر ايضا.

كما نوّه بالانجازات والتجارب القيمة في ايران لمكافحة مرض كورونا، داعيا الى تبادل الخبرات بين مسؤولي البلدين في هذا السياق.

يتبع ...** ح ع