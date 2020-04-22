اللواء باقري يهنئ بإطلاق القمر الاصطناعي العسكري "نور -1"

واكد اللواء باقري في برقية بعثها بالمناسبة اليوم الاربعاء، ان العام الذي أطلق عليه قائد الثورة الاسلامية شعار "قفزة الانتاج"، يشهد من جديد حضور الحرس الثوري في طليعة تحقيق ومتابعة الاهداف الستراتيجية وتنفيذ توجيهات سماحة القائد.

واضاف، ان إطلاق قمر "نور1" الصناعي العسكري شكل انطلاقة مباركة لتعزيز القوة الدفاعية من خلال التواجد في الفضاء الخارجي والتالق العلمي وتعزيز الاقتدار الردعي في اطار بلوغ الاكتفاء الذاتي للبلاد.

وقدم رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة التهاني بهذا الانجاز الستراتيجي الدفاعي والعلمي الذي تحقق برعاية القائد العام للقوات المسلحة الامام الخامنئي (مد ظله العالي)، كما بارك للقوة الجو - فضائية التابعة للحرس الثوري التي تعد ثمرة لدماء الشهداء لاسيما العالم الشهيد حسن تهراني مقدم وتضحيات الباحثين والعلماء الشباب في ايران الاسلامية.

انتهى ** ح ع