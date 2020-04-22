وزير الصحة: هناك إنخفاض بنسبة 53 بالمئة في الإصابات الجديدة بكورونا في إيران

وفي إجتماع عبر الفيديو انعقد اليوم الأربعاء مع الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، ورئيس المكتب الإقليمي لهذه المنظمة ووزراء صحة دول شرق المتوسط، أضاف نمكي، ان خلال الـ18 يوما الماضية شهدنا إنخفاضا بنسبة 53 بالمئة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيران، فيما انخفضت حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس بنسبة 30 بالمائة في الفترة ذاتها.

وتابع، انه على الرغم من هذا الإنخفاض، إزدادت الإصابات بفيروس كورونا من 50 ألفا و468 حالة لتصل الى ما يزيد عن 84 ألفا خلال الفترة من 2 حتى 20 نيسان/أبريل .

يتبع..أ م د