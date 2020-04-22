رئيس البرلمان الباكستاني: إسلام آباد تواصل جهودها لإلغاء الحظر عن إيران

وورد في رسالة وجهها أسد قيصر للسفير الايراني لدى اسلام آباد "محمد علي حسيني" حول الحظر الاميركي الجائر انه: في هذه الايام التي برزت فيها التحديات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا أعلنت باكستان عن دعمها وتضامنها الاكيد مع إيران حكومة وشعبا، مضيفا، "نحن نشعر بالأاسى حيال الوفيات وتداعيات تفشي فيروس كورونا على حياة الناس في ايران".

ولفت الى ان بلاده تعي تداعيات الحظر الاميركي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية الشقيقة خلال ظروف مواجهتها لتفشي فيروس كورونا باعتباره تحديا عالميا صحيا ولهذا السبب رفع رئيس وزراء باكستان عمران خان صوته بوضوح حيال تداعيات الحظر المفروض على ايران وطالب اميركا بالغائه.

ونوه الى انه وجّه مؤخراً رسالة الى رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي، أكد فيها على ضرورة الغاء الحظر الجائر ضد ايران.

وأكد اسد قيصر مواصلة بلاده جهودها الرامية في هذا السياق.

انتهى**أ م د